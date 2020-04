Eric Blin et Natalia Ermakova en concert à St Pavace, 2ème partie

Bach, Dvorack, Vivaldi, Beethoven, Massenet, et bien d'autres encore. Tous les plus grands compositeurs étaient réunis le 8 Mars dernier à Saint Pavace, en Sarthe, pour un concert unique de l'Ensemble Improvisation. Un duo bien connu des auditeurs d'Un air d'accordéon, composé bien-sûr d'Eric Blin à l'accordéon et de Natalia Ermakova au violoncelle. Retrouvons-les cette semaine, pour la suite et la fin de ce concert exceptionnel.