Eric Demarsan (1938)

Compositeur français né en 1938, toujours en activité même ralentie pour le cinéma et la télévision, Eric Demarsan collabore dès le départ avec les plus grands réalisateurs, même si c'est pour rarement plus d'un film.

Jean-Pierre Melville, Costa-Gravas, Jacques Deray, Patrice Leconte, Michel Lang, Sébastien Japrisot, et récemment Guillaume Nicloux pour 5 films travailleront avec lui, sans oublier Jean-Pierre Mocky pour 7 films ...

A la télévision, ce seront "Les Chevaliers du Ciel" et "Belle et Sébastien", à ses débuts, qui se nourriront de sa musique.