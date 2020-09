Eric Serra (né en 1959)

Eric Serra, guitariste de tournées et de studio à la base, rencontre à 22 ans le passionné de cinéma, Luc Besson ...

De 1981 à aujourd'hui, ce sont près de 20 films en commun qui verront le jour dont Le Grand Bleu est sans doute le film le plus connu du grand public. Quelques autres rares films seront mis en musique, non réalisés par Luc Besson, comme le James Bond Goldeneye.