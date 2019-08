Eric Thézé, un musicien aux multiples facettes

Il joue du piano, du bandonéon, du saxophone, et bien d'autres instruments... Alain Hermanstadt reçoit cette semaine un artiste qui a plus d'une corde à son instrument. Un passionné de musique aux nombreux engagements, que ce soit dans l'organisation d'un festival de musique folk durant de nombreuses années, à la direction d'une école de musique ou encore au travers de sa pratique de la photo d'art à ses heures perdues. Eric Thézé, un compositeur attentionné et attentif au bien-être des danseurs, à découvrir cette semaine dans Folk en Stock.