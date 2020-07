Escale #4 : à Ayguesvives (Aude)

Parrainée par Soro Solo, “Dans les écoutilles” est le récit de voyage du Festival Convivencia. Une aventure en 8 épisodes de 30 min avec : – des histoires de vies : celle de l’équipage dont on suivra les rebondissements au fil du voyage, des habitants des villes et villages traversées, des artistes rencontrés. – des musiques du monde à écouter et pourquoi pas danser et chanter. – de l’art : avec un parcours d’art contemporain (Horizons d’eaux) des architectures et monuments aperçus. – de l’histoire, celle du canal du Midi et des escales.