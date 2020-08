Escale #8 : au Somail (Aude)

8ème épisode de la série « Dans les écoutilles » la péniche est arrivée au Somail. Après une forte chaleur, un épisode unique entre navigation et retour à terre.

Une dernière aventure où Diane, la matelote du Tourmente, nous emmène à bord, Marie et les jeunes nous apprennent avec humour deux mots du canal du Midi.

On part dans les coulisses du démontage, sur les rythmes du groupe Qalam et Adil Smaali, et de l'après Festival avec Manu, Pauline, Josy et Lucas.

A bord : Diane Samuel-Gavat, Marie Lebas et les jeunes d’ABP Narbonne, Manuel Yuste, Pauline Sauret, Josy Durand, Lucas Durand.

A la technique : Américo Mariani, à la réalisation : Nelly Adnot

Visuel : Maelle Olliver