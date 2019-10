Escale : The Rockin'gone Party #16

Le bus de Coast to Coast fait Escale dans le Drôme cette semaine pour vous présenter la 16ème édition du festival "Rockin' Gone Party" le samedi 16 novembre 2019 à Saint Rambert D'Albon, à 50km au sud de Lyon. Avec à l'affiche : Paul Ansell, Freddy Velas & Silvertones, Black Raven et bien d'autres !