Esther Milon est une artiste complète : elle écrit, compose, joue, chante et sait s'entourer de musiciens de grands talents que vous retrouvez sur scène : Paul Koncina (guitare), Quentin Asset (basse), Catherine Milon (batterie). Ses chansons mêlées de poésie et de mélodies intuitives nous emportent avec une simplicité remuante faite de touchantes émotions.

Esther a grandi entre les plaines alsaciennes et les plages normandes, où la musique et l'écriture l'ont suivie depuis son plus jeune âge. Elle s'essaye à plusieurs instruments, chante à tue-tête, et se lance dans des études croisées de littérature et de musicologie. C'est à ce moment qu'elle compose ses premiers morceaux, aux influences musicales et poétiques des plus variées. Ses univers d'inspiration : Baudelaire, Verlaine, Brassens, Gainsbourg, Bashung, Saez et Mansfield Tya.