Esther MILON (rediffusion)

Originaire de Sarrebourg en Moselle, Esther Milon écrit des chansons depuis son plus jeune âge. Derrière ses textes teintés d'une certaine mélancolie se cache une jeune femme sérieuse et déterminée à faire rayonner sa musique le plus loin possible. Accompagnée d'Hélène Oswald aux claviers et Adrien Plessis à la batterie, Esther Milon vient nous présenter "L'échappée", son dernier EP, au micro de David Meynard dans ce nouveau numéro de Talents d'ici !