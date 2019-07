Estival Jazz Haute Marne avec Diego Imbert, directeur du festival

L’Estival Jazz Haute Marne est un festival qui se déroulera du 19 au 28 juillet dans différentes villes de ce département, que ce soit Saint-Dizier, Arc en Barrois, Joinville, Chaumont, Faverolles ou Vaillant. Six lieux et six dates qui sont décrites par le directeur de ce festival, Diego Imbert, au micro de Gérard Dugelay, des formations de qualités : Belmondo-Terrasson, Géraldine Laurent, Daniel Mille ….Dans tous les cas, une occasion de parler d’un autre festival de notre région du Grand Est.