Et voilà ! On y est ! 900 dimanches en votre compagnie : MERCI !

Et DENIS RICATTE pour sa chronique " Coup de projecteur sur les groupes lorrains " et GWENNYN pour nous présenter son tout dernier album IMMRAM .

Côté musique : TRI YANN : album LE CAFE DU BON COIN (1983) avec LES PROGRAMMEURS

LE GROUPE SANS GAIN, album BAL FOLK (1986) : DANS LES PRISONS D'AILLEURS

GABRIEL YACOUB, album TOUT EST LA (2008) : DE LA NATURE DES CHOSES

O'GROMBIR, album TÊTE DE GONDOLE : JOHN KANAK

DAN AR BRAZ, album BELONG (2012) : CELEBRATION

BAGAD DE LANN BIHOUE, album DEGEMER (Bienvenue) 2012 : SCOTTISH

REGIS HUIBAN; album 1000 BOUTONS (2015)

DENEZ PRIGENT, album STUR AN AVEL : Pennoù Kelc'Hiet

SONERIEN DU, album LIV AN AMZER (2008) : LA NUIT (andro)

GWENNYN , album IMMRAM : WAR AN HENT

BON ANNIVERSAIRE FOUS DE FOLK ! VAL et YVES