Ce groupe de rock celtique demeure un phénomène unique sur la planète Breizh. Plus de 20 ans de carrière, 1000 concerts au compteur et un look reconnaissable entre mille grâce à leurs célèbres kilts. Avec leur son typique, ils s'inscrivaient hier comme une référence du rock enraciné en Europe. Ils ont partagé la scène avec Alan Stivell, Gilles Servat, les Tri Yann...