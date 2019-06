lundi à 18h15

LEVENZIK ou L’ÉVANGILE EN MUSIQUE EN PLUS TRADITIONNEL... UNE AUTRE MANIÈRE D’ENTENDRE LES BIENFAITS DU DIEU VIVANT ! ! ! ... Savions-nous que depuis les débuts de l’histoire de l’Église, la musique tient une place privilégiée et importante dans Son accomplissement ? Rien n’a changé sous le soleil comme le dit l’Écclésiaste, et aujourd’hui encore, des talents musicaux modernes se mettent au service de l’annonce de La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, L’ÉVANGILE. JEUNES ET VIEUX SE RÉJOUIRONT ENSEMBLE ! ! ! Quelle promesse à ne pas louper ! ! ! Comme chacune des promesses de Dieu faites à sa création puis à ses enfants... A bientôt à notre écoute................