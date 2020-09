Exposition Armes pour cible et l'actualité de la musique

Armes pour cible entre répulsion et fascination à découvrir à Saint-Etienne jusqu'au 3 janvier 2021

Tout en découvrant l’histoire de l’industrie armurière à Saint-Étienne, le visiteur est ainsi invité à s’interroger sur les sujets sociétaux en lien avec l’arme. Plusieurs dispositifs offrent au visiteur une immersion, comme regarder à travers des mires/viseurs ou se mettre dans la peau d’un duelliste. L‘expérience se conclut par un laboratoire didactique dans lequel le public peut se familiariser avec certains des aspects plus techniques des pièces présentées, ainsi qu‘un dispositif interactif de stand de tir.

Renseignements: http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/expositions-evenements/exposition-en-cours/armes-pour-cible-18201920-entre-repulsion-et-fascination

L'actualité musicale avec Maxime Nédelec

-Julien Doré: Barracuda II

2ème extrait de l'album "Aimée" sortie en septembre 2020. Dans cette chanson il alerte sur les dangers engendrés par le réchauffement climatique. En acoustique, le chanteur évoque sur un ton mélancolique, le futur de la planète en posant sa voix sur des mélodies jouées au piano.

-Hommage à Annie Cordy

En 1951, Annie Cordy de son vrai nom Léonie Juliana Cooreman rencontre celui qui deviendra son mari et imprésario, François-Henri Bruneau. Ils se marient en février 1958, s’installent à Bièvres et vivent une passion jusqu’à la mort François-Henri Bruneau en 1989. Au cours de sa longue carrière, Annie Cordy a enregistré plus de 700 chansons. Celle qui a aussi brillé au cinéma a également tourné dans une quarantaine de films et une trentaine de séries et téléfilms, une dizaine de pièces de théâtre et est montée sur scène pour assurer plus de 10 000 galas.

-Sia: Riding On My Bike (from At home with the kids)

Tous les bénéfices de At Home With the Kids profiteront à Save the Children, une organisation qui se consacre à améliorer la vie des enfants du monde entier en leur offrant un bon départ, une occasion d’apprendre et une protection contre les dangers.

-Gaétan Roussel: L'espace

Paru début août et passé un peu inaperçu. Un album instrumental de 5 titres, avec différentes ambiances associées, comme leur titre respectif l'indique, au 4 éléments + l'espace.