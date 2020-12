Face B # 4 Céline Dion

Tous les quatrièmes jeudi du mois à 19h30

Face B c’est une émission qui reprend les bases de la musique, celle qu’on écoute tous les jours sans s’en apercevoir, celle qui a touché notre cœur, créé un souvenir, celle qui nous fait danser, pleurer, chanter. Je partage avec vous les artistes qui me donnent de l’inspiration, qui font sortir mes émotions et qui font partis de ma vie. Avec un petit peu d’histoire et quelques anecdotes, je vous souhaite de passer une agréable écoute.