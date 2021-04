Faire l'histoire le nouveau magazine d'ARTE et l'actualité de la musique

Faire l'histoire, à découvrir chaque samedi à 18h15 sur ARTE

Faire l’histoire est le nouveau rendez-vous hebdomadaire d’histoire proposé et présenté par Patrick Boucheron et animé par des historiennes et des historiens. Que peut-on attendre de l’histoire aujourd’hui ? Chaque semaine, un intervenant différent, nous présente un objet et son histoire, associant récit et analyse.



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Cette semaine Dominique Boulc'h nous montre que les chrétiens peuvent êtres des modèles pour les autres... c'est la contagion des chrétiens par l’exemple.



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Les Frangines: Devenir quelqu'un

"Devenir Quelqu'un" est le nouveau single des Frangines, extrait de leur deuxième album en préparation. Prônant l'importance du développement personnel dans l'ère du paraître permanent, elles signent un hymne joyeux. Deux petites filles qui rêvent de grandir, de "devenir quelqu’un… quelqu’un de bien."