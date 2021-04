FDF vous propose encore une belle programmation pour cette 895 ème 100% Celtic

Les nouveautés de la semaine : notre trio de tête habituel, LES PTITS POUX, album A FLEUR DE PEAU, SUR LA ROUTE DE YOUENN GWERNIG et LA COMPAGNIE DES POSSIBLES, album CE SONT NOS PARENTHESES, auquel s'ajoute un petit dernier : le groupe MO'JO,album SPERED (Esprit), 5 musiciens du Finistère . A suivre 4 titres, dans l'ordre des groupes : LA JIG A CLACLA (cercle circassien) / TUCHENN MIKËL (étape du retour de YOUENN en Bretagne) / ONCE AND FUTURE (avant et à venir) et OLIFANT RUMBA (Kas ha Barzh) . Bienvenue dans cette 895 ème de FDF :)

YANN-FAÑCH KEMENER trio et l'album DAÑS (2017) : écoutons AN DRO AN TROUZERION - TURLUTUTU : MON PERE, MA MERE, MARIEZ MOI ...

Nos amis de MEC LIR, de l'ÎLE DE MAN et un de leur album NOT AN EP (2014) nous embarquent dans une suite de JIGS: THE GRACKLE

Et retrouvons la belle CLARISSE LAVANANT et son dernier album : DE KEROUZE A OUESSANT avec une chanson fort connue de LOUIS CAPART : MARIE-JEANNE GABRIELLE

A écouter sans modération, peut provoquer des mouvements incontrôlables des bras et des jambes .... C'est bien sûr nos joyeux lurons de RUZ REOR et leur dernier album NOUVELLE CUVEE 15 ANS D'ÂGE, VIELLI EN FEST NOZ : alors on y danse ! un bel andro, composé par RICHARD LE GOC et arrangé par le groupe .

Nous retrouvons biensûr MARIE LE CAM pour sa chronique et encore une belle découverte ...

N'hésitez pas également à aller sur le site et facebook de ces artistes ...

www.lesptitspoux.com / www.compagniedespossibles.bzh / www.yfkemener.com / www.meclir.com / https://clarisselavanant.wixsite.com / https://ruzreor.wixsite.com



Bonne écoute ^^ VALERIE ET YVES www.folk57.com