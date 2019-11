Feel God est un groupe de jeunes pros et d’étudiants, cathos, musiciens, qui brûlent de partager leur passion pour Dieu et pour la bonne musique.

Lancé en 2015, le groupe est enraciné au Couvent Saint Antoine des Frères Franciscains de Bruxelles Centre.

Leurs influences sont multiples : Impact, Hillsong, Bethel, Jésus Culture, etc. Ils réalisent des soirées priantes et puissantes, dans un style peu commun en francophonie.

Nous les avons rencontré au moment de leur concert à Lons le 19 octobre dernier.

https://feelgod.be/