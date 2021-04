Georges Protet

Né à Albi, professeur de lettres honoraire, a toujours œuvré pour le renom de sa ville natale en participant, dans les années 70, aux travaux de restauration des orgues de la cathédrale puis en fondant et en dirigeant, pendant 20 ans, le Festival de Musique d’Albi. Passionné d’histoire et de littérature, il est l’auteur de Mémoires d’Albi, une ville à travers l’histoire et Les Grands écrivains albigeois du XVII°, publiés aux Editions Grand Sud.