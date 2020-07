Festival " Dans les jardins de William Christie" - édition 2020

La nature comme source d’inspiration est une constante dans l’histoire de la musique. Le lien traverse les siècles et les époques, faire de la musique en extérieur dans la nature permet un dialogue des voix et des instruments avec les éléments naturels, végétaux, aquatiques ou faunistiques. Le festival dans les jardins de William Christie, est né en 2012 de cette volonté de faire dialoguer jardins et musique. Deux passions qu’explore depuis longtemps, le chef d’orchestre William Christie, créateur d’un jardin éclectique autour de son logis vendéen du XVIe.