festival de Froville

Depuis sa création en 1998, le Festival de musique sacrée et baroque de Froville.

Le festival a acquis un rayonnement international ainsi que le reconnaissance du public et de la presse spécialisée, séduits par les lieux et l'excellence de la programmation. de nombreux artistes ont fait rayonner de leur talent ce lieu chargé d'histoire.

Le contre-ténor Marc Emmanuel Cencic sera l'invité du Festival le 7 juillet prochain.