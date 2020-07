Festival de la Dive Musique

Stéphane Béchy, directeur artistique du festival est notre invité dans l'été des festivals Il prévoit de ravir nos oreilles avec un programme concentré sur 2 cycles musicaux : l’un consacré à la harpe (2 concerts), l’autre à Beethoven (2 concerts et 1 conférence) et un concert de clôture. Ces concerts sont à écouter du 15 au 23 août à Seuilly, et à Candes Saint Martin notamment.

Réservations : http://www.ladivemusique.fr/