Le Festival de musique en Bourbonnais propose 6 concerts entre le dimanche 21 juillet et le jeudi 15 août. Dans un savant mélange de musiques festives, baroques et contemporaines, cette 53e édition se déroule essentiellement dans l’église de Châteloy (commune de Hérisson) entre Montluçon et Moulins dans l’Allier.