Festival Embar(o)quement immédiat : dès le 11 septembre !

Initialement prévu au mois de mai comme chaque année, le festival Embar(o)quement immédiat s’est vite réinventé, avec la passion qui caractérise son Directeur Yannick Lemaire et toute l’équipe, pour proposer concerts, « Insolites », visites guidées, expositions… dans les meilleures conditions d’accueil pour tous.

"Nature(s) " ! Tel est le thème de cette édition très spéciale après ces longs mois où la musique nous a tant manqué ! Et quoi de mieux que la musique baroque, avec ses élans mystiques, ses douceurs et ses folies… pour peindre joies et tourments de l’âme humaine, pour décrire la Nature réelle ou fantasmée des XVIIè-XVIIIè siècles : parties de chasse, scènes bucoliques et galantes, carillons, torrents et rivières, mystères et fascination de la Nuit…

Oui, les concerts évoquent tout cela avec la complicité de musiciens reconnus par les plus grandes scènes européennes …présents dans le valenciennois !

En bonus : 3 programmes créés pour le festival, des clés d’écoute, des rencontres avec les artistes… et tout ce qui fait le charme d’une journée festivalière dans le bocage, entre visite de ruches et cueillette d’herbes médicinales…

Du 11 septembre au 4 octobre www.embaroquement.com

Réservations sur le site ou par téléphone: 33 (0)7 81 86 94 68 (lun-ven de 14h à 18h)