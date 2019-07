Festivals d'Août en Vaucluse

Cinéma, musique entre Enclave, Ventoux et Luberon

Le grand Raimu à Visan avec Macha Meril en invitée d'honneur pour la 11ème édition du Festival de Cinéma en plein air du 7 août au 11 août où on pourra découvrir une exposition, des projections sous les étoiles dans une ambiance animée, paisible et conviviale.

Concerts au coucher du soleil, Mozart, Massenet et Verdi pour glisser harmonieusement vers une nuit sereine dans le cadre féerique de Notre Dame d'Alidon à Oppède le vieux du 22 au 25 août.

Première édition du projet Ventoux-Opéra pour amener la musique et l'opéra au plus près des gens de la vallée du Toulourenc du côté de Saint-Léger du Ventoux.

Journée avec concerts, conférence et repas champêtre au programme le 29 août.