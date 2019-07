Festivals emblématiques en Vaucluse

Les Chorégies d'Orange proposent pour leur 150ème anniversaire, un déferlement d'évènements musicaux et chorégraphiques.

Jean-Louis Grinda , directeur des Chorégies, commente sa programmation qui comporte Guillaume Tell, opéra de Rossini, inédit au Théâtre antique. Puis ce sera la Symphonie n° 8 de Gustav Mahler, monument de la musique symphonique et on terminera en beauté avec le mythique Don Giovanni de Mozart.

Trente ans passés, c'est l'âge des Musicales du Lubéron, chères à Patrick Canac. Un festival qui irrigue en musique tout un territoire enchanteur et qui a réussi à fidéliser un public mélomane.

La programmation 2019 est consacrée aux artistes et musiciennes féminines pour soutenir leur mouvement d'émancipation plus que légitime dans le milieu musical.