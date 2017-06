[Fête de la musique] De Bob Marley aux Guetteurs, le reggae musique inspirée

En ce 21 juin, jour de la fête de la musique nous nous mettons aux couleurs de la Jamaïque. L'exposition "Jamaica Jamaica!" à la Philarmonie de Paris (jusqu'au 13 août 2017) est l’occasion de redécouvrir le rayonnement culturel hors du commun de cette petite île des Caraïbes à peine plus Grande que la Corse. Les concepteurs de cette exposition l’ont pensée comme une plongée dans la rue et les studios de Kingston, sa capitale. Ils font évidemment la part belle à Bob Marley, icône emblématique et médiatique de la musique reggae.



"C'est la Bible qui est chantée dans cette musique"

Le reggae, inspiré de la Bible

Son histoire se mêle étroitement à celle de la Jamaïque: une histoire d’esclavage, de colonisation, de luttes. Une musique intimement lié au mouvement rastafari, mouvement d’émancipation qui puise dans la Bible ses références et sa spiritualité. "En fait c'est la Bible qui est chantée dans cette musique, les Psaumes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament", explique l'historienne Giulia Bonacci.



Les Guetteurs, le reggae chrétien

De la culture rasta on ne connaît souvent que la caricature, le côté mauvais garçon à dreadslocks, la musique forte et les feuilles de chanvre. Et si on se penchait sur la dimension politique mais aussi spirituelle du reggae? Il y a bien un groupe de reggae chrétien, Les Guetteurs. Ils seront d'ailleurs le 4 juillet prochain à l’Olympia pour le grand concert des Angels Music Awards.