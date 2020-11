Fête de la Toussaint n°9

Nous sommes dans la joie.

1. Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 de Jean Sébastien Bach par l’Ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon CD Harmonia Mundi

2. O quam gloriosum de Tomas Luis da Victoria par le chœur de Westminster Cathedral sous la direction de David Hill

3. Le Gloria et le Credo de la messe O quam Gloriosum de Tomas Luis da Victoria par le chœur de Westminster Cathedral sous la direction de David Hill

4. Exultate Deo Les moines orthodoxes du monastère Simon Petra au Mont Athos. Cd Virgin

5. Les Corps Glorieux d' Olivier Messiaen, 6° vision, Joie et Eclats des Corps Glorieux par Jennifer Bate sur l'orgue de la Cathédrale Saint PIerre de Beauvais Cd Treasure Island Music

6. Philippe de Monte Hodie, dilectissimi, omnium sanctorum à 8 voix par le chœur de New College d'Oxford sous la direction de Edward Higginbottom CD Brillant Classics

7. Pièce d'orgue (fantaisie en sol majeur) BWV 572 2° mouvement gravement par Marie-Claire Alain sur l’orgue Marcussen de l’église Santa Maria Kyrka à Hölsinborg en Suède. CD Erato

Bonne écoute !