Fêtez la nouvelle année avec des musiques... des années 20 !

Jacques Latarjet et Jacques Nouvier ont sélectionné des musiques des années 20. Une décennie au cours de laquelle on a vu naître le Groupe des Six, réunissant notamment Poulenc, Collet et Milhaud.



discographie

• Henri Collet, Chants de Castille (extraits), par Pascal Gallet, piano - Maguelone (2014)



• Darius Milhaud, Le bœuf sur le toit (début), par l'Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein - Erato (2014)

• Francis Poulenc, Valse, par Gabriel Tacchino - EMI



• Maurice Ravel, La Valse (fin), version deux pianos par Martha Argerich et Nelson Freire - Philips (1995)



• Erich Wolfgang Korngold, Die tote Stadt (air de Marietta), par Renée Fleming et le English Chamber orchestra, dir. Jeffrey Tate - Decca (1998)



• Manuel de Falla, Le Tricorne (Danse des voisins), par Jean-François Heisser, piano - Erato (1999)



• Gustav Holst, Les Planètes : Uranus, par l'orchestre symphonique de Boston, dir. Seiji Ozawa - Philips (1980)

ET aussi

• Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni (ouverture), par l'orchestre Philharmonia, dir. Carlo Maria Giulini - EMI (1987)