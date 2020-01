Février, le temps des Hivernales

Le Centre de Développement Chorégraphique National, les Hivernales basé sur Avignon propose sa 42ème édition du 5 février au 22 février dans multiples lieux mis à disposition par de nombreux partenaires fidèles et complices.

Nous recevons, sa directrice, Isabelle Martin-Bridot qui nous communique sa passion pour la création et pour la diffusion des innombrables courants qu'offrent la Danse Contemporaine.

Le jeune public et leurs familles seront pleinement associés à la fête avec HiverÔmomes et le public de toutes les générations sera invité à se mettre en mouvement avec des expériences et des stages qui seront proposés.