Figure emblématique des fifties

Avec ses 6 frères et sœur, CHUCK BERRY assiste régulièrement aux officies religieux et il adore

chanter les cantiques. A l’école primaire il fait partie de la chorale et s’initie à la guitare. Des études

qui semblent bien se dérouler, si ce n’est qu’à 17 ans, il est surpris nuitamment en flagrant délit de

cambriolage. Il écope de 3 ans en maison de redressement.