Flora Guichard et Alexandre Prusse nous présentent le duo Véha

« L’accordéon cuivre le son des cordes » (Bernard Cavanna)

Cette citation du compositeur "fétiche" d'Alexandre Prusse se vérifie pleinement à l'écoute du Duo Véha, violoncelle et accordéon, issus d’univers si différents en apparence - mais quelles richesses de timbres dans leur alchimie sonore!

Le duo Véha mêle la tradition populaire de l’accordéon et l’héritage dit savant du violoncelle. L’alliance de ces deux instruments, de leurs histoires respectives et de leurs timbres, permet aux musiciens d’explorer un répertoire vaste et varié. Du répertoire original contemporain aux oeuvres d'influence populaire d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est, en passant par la musique baroque, le duo combine les sources d'inspiration et surprend par son originalité.

Un duo sensible et virtuose à la fois, à suivre pour la beauté de ses couleurs musicales et pour son répertoire éclectique, qui plaît à tous les publics !

En raison de la crise du coronavirus, le concert qui était prévu début avril dans la belle église d’Erquinghem le Sec près d’Haubourdin (restaurée grâce à une campagne de financement participatif) ne pourra malheuresement pas avoir lieu, mais le duo se produira cet été, le 21 juillet dans le cadre du Festival Ars Terra.

Pour connaître des dates/lieux de concerts et écouter d'autres extraits musicaux:

https://www.alexandreprusse.com/duo-veha