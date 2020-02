Florian Bisbrouck, baryton

C’est avec plaisir que j’accueille le jeune baryton tourquenois Florian Bisbrouck à l’orée d’une carrière qu’il a préparée avec soin et intelligence, comme il nous le confie dans cet entretien. Ses atouts sont sa voix et son tempérament dont il nous fait découvrir quelques facettes.

Ce n’est pas un inconnu, même si le cadre de l’émission veut que l’on se vouvoie.

Il me rappelle en coulisse, qu’il y a 10 ans je le poussais à profiter des cours d’art lyrique de Brigitte Toulon à Roubaix et voilà le résultat ! un artiste complet à découvrir très vite puisqu’il revient chez nous en avril dans le rôle d’Haly de l’ Italienne à Alger de Rossini, une coproduction du Centre lyrique Clermont-Auvergne / Opéra Nomade.