Florilèges, Maria; Guillaume, Pol et Franck

La difficulté de venir rencontrée par les musiciens, responsables de salles et autres acteurs de la musique nous a incités à nous plonger sur des enregistrements passés et de ressortir des moments gracieux, aujourd'hui Maria Tejada, Donald Regnier, Pol Belardy, Guillaume Cherpitel et Franck Wolf. Beaucoup de plaisir à les réécouter.