Flûte enchanteresse à Confluence

Le chef-d'oeuvre de Mozart pour l'opéra, la Flûte enchantée, en tout cas le dernier qu'il est composé, sera en représentation les 27,29 et 31 décembre à l'Opéra Confluence.

L'imaginaire des metteurs en scène, Cécile Roussat et Julien Lubek nous transporte dans un univers onirique qui respecte néanmoins toutes les composantes du librettiste Emanuel Schikaneder.

Avec une distribution entièrement francophone d'acteurs-chanteurs dirigés de la fosse par Hervé Niquet à la tête de l'Orchestre Régional Avignon Provence, c'est à un formidable spectacle, pour les yeux et les oreilles, auquel le spectateur devrait assister en primeur quand on sait que la production sera donnée en janvier dans le prestigieux Opéra Royal de Versailles pour quatre représentations.