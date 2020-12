Focus sur l'année... 1937 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1937

1937, c'est une exposition géante à Paris à quelques années de la seconde guerre mondiale, c'est aussi le couronnement de George VI en Angleterre et Edith Piaf qui prend son envol...

L'actualité musicale avec Frédéric Banégas

la nouveauté du jour

-​Thierry Amiel: La nuit tombe

Extrait de l'album "Artéfact" sorti en 2019... Avec " La Nuit Tombe ", Thierry Amiel dévoile une ballade qui fait écho à l'actualité. Co-écrit avec Rose, ce titre raisonne d'une manière particulière entre couvre-feu, confinement, port du masque...

Thierry Amiel a été finaliste de la 1ere saison de "Nouvelle Star" en 2003...

L'actualité du jazz

-Barney Wilen: L'âme des poètes

On commence par une réédition d’un album live à Grenoble en 1988 de Barney Wilen Quartet accompagné par Tete Montoliu,

Qui est Barney Wilen, né à Nice d’un père américain et d’une mère française, fit ses débuts sur la côte d’azur accompagnant les plus grands saxophoniste comme Miles Davis, enregistrant avec les plus grands comme Thelonious Monk le pianiste, notamment pour la bande originale de Roger Vadim “Les liaisons dangereuses” se touche à tout de la musique puisqu' il a même fait un disque de rock, du punk et de musique africaine. Il s'est illustré pendant sa longue carrière à revenir à sa musique de prédilection, le jazz. Saxophoniste de talent, il a enregistré de nombreuses versions des grands standards de la variété française. Sa carrière fut immense, un peu mal connue, certes mais ce fut un énorme musicien.

-​Avishai Cohen: Madrid

Autre sortie à l’occasion de ses 50 ans Avishai Cohen, bassiste israélien, tout d’abord pianiste, c’est grâce à une rencontre avec Chick Corea, que sa carrière va totalement basculé, se lançant dans la contrebasse, formant plusieurs trio, puis créa son propre label Razdaz, invité dans les plus grands festival de jazz au monde, se fit remarqué aussi dans la création de nombreuses bande originale de film, nous propose un somptueux cadeau en édition limitée : 50 titres sur 6 vinyles dorés contenant ses 50 meilleurs titres, sélectionnés par les fans et pour les fans chez Deluxe édition à 2000 exemplaires incluant un livre relié de 32 pages avec photos et commentaires des titres par Avishai + poster.

-Bill Evans, Eddie Gomez, Jack deJohnette: Turn out the stars

Pour terminer je vous propose de retrouver les meilleurs lives de Bill Evans, enregistrer au Ronnie Scotts, célèbre club de Jazz du quartier de Soho à Londres, ouvert depuis 1959, d’ailleurs si vous voulez passer un excellent moment, je vous le recommande, dans une ambiance très british, mais revenons à notre musicien Bill Evans pianiste virtuose de jazz… C’est grâce aux archives personnel du batteur Jack deJohnette, conservées pendant 50 ans, des heures d’improvisation, de reprise, remasterisés à écouter sans modération. Live at Ronnie Scotts avec Bill Evans