Focus sur l'année... 1940 et l'actualité de la musique.

L'actualité de la musique avec François Bertin

La nouveauté du jour

-Zoë: Tout Paris

Zoë est une chanteuse autrichienne. En 2016, elle avait représenté son pays au concours Eurovision en chantant... en français... La raison ses grands-parents vivent depuis plus de 20 ans à Paris et parlent donc le français... je vous propose de la retrouver dans cette chanson Tout Paris...

-Gaëtan Roussel: Tu ne savais pas

Single sorti en novembre 2020 annonçant son 4ème album en solo dont la sortie est prévue en 2021... Selon Gaëtan Roussel, la chanson "Tu ne savais pas" évoque le fait de ne pas pouvoir échapper à la fatalité.

-Suzane: L’appart vide

Suzane, qui devait dévoiler vendredi dernier la réédition de son album « Toï Toï », avec cinq titres inédits, dont un duo avec Grand Corps Malade et un avec l’artiste Feder, et malgré son report l’artiste a décidé de nous gratifier d’un nouveau single inédit sur lequel elle dépeint la fin d’une relation amoureuse, il se nomme « L’Appart Vide » qui démontre encore une fois que la révélation scène des dernières victoires de la musique est une belle révélation tout court et qu’il faudra compter vraiment sur elle dans les années à venir...

-Barbara Pravi: Voilà

Souvent sollicitée pour son écriture singulière, elle collabore avec un grand nombre d'artistes français, comme Yannick Noah, Black M, ou Julie Zenatti. En février 2019 son EP « Reviens pour l'hiver », voyage initiatique aux allures de carnet intime, ravi la critique, et assoit définitivement sa légitimité et son talent. Après un peu de recul, Barbara nous revient aujourd’hui avec le single « Voilà » prémices de son premier album. Un morceau, brut, entre failles et puissance, au travers duquel Barbara Pravi nous invite à danser une valse effrénée aux accents de Piaf, qui me laisse le souffle coupé, bref vous avez compris, je suis fou de Barbara et de son talent, et c’est mon coup de coeur de la semaine