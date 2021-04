Focus sur l'année... 1943 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1943

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Gims feat Dadju et Slimane: Belle

C'est l'un des tubes les plus emblématiques de la fin des années 90. Belle extrait de la comédie musicale "Notre Dame de Paris" de Luc Plamendon et Richard Cocciante est l'un des singles les plus vendus de l'histoire 2.5 millions d'exemplaires. Guims c'est associé à Dadju et Slimane pour cette reprise que je vous invite à découvrir maintenant...

La musique chrétienne avec Hippolyte Lebleu de l'Ecole Pierre

-La Chapelle: Rien n'est plus haut

« Rien n'est plus haut », c'est le nouveau single de La Chapelle avec Philippe Joseph Bédard et Étienne Charles. Ce chant clame haut et fort l'amour incommensurable de Dieu prêt à tout pour nous chercher dans nos ténèbres. Basés à Montréal, ils ont trouvé leur inspiration en voyant la fameuse croix du Mont-Royal qui domine sur tout le centre-ville. Cette croix est apparue comme un clin d'œil sur le fait que rien ne peut surpasser l'amour de Dieu pour nous. Cet amour, cristallisé à la croix, vient vraiment nous interpeller en cette saison alors que nous célébrons Pâques. Vous pourrez découvrir les images sur Youtube. On y trouve un clip tout en teinte rouge, arborant une croix dorée, glorieuse. Le style rock moderne complète le tableau à l'univers sanglant, sans doute pour rappeler la vérité du sacrifice de Jésus.

-Matt Marvane: Adorons Jésus

En fin d'année 2020, beaucoup ont rejoint le mouvement Résistance - mouvement fondé par Matt Marvane au sein de l'église SOS Lyon. Un temps de jeûne et de prière pour la France, c'est l'idée qui a regroupé quasiment mille personnes en wifi. Lors de cette période plusieurs compositions sont nées dans le cœur d'adorateur de Matt et il a souhaité les enregistrer de la manière la plus simple. Le nouvel E.P. de Matt Marvane, intitulé "Pour Toi", se veut donc intimiste et spirituel. Piano et voix s'entremêlent sur quatre mélodies inédites. Un vrai bijou d'intériorité. A tel point que je vous avoue avoir eu du mal à choisir entre ces quatre chansons. J'ai opté pour la première, un hymne doux et puissant qui attisera sans doute en vous l'envie d'écouter la suite. Pour aujourd'hui, sur Radio Edit, laissons-nous bercer par le chant Adorons Jésus, de Matt Marvane.