Focus sur l'année... 1946 et l'actualité de la musique

Focus sur 1946

1946, la France sort de la guerre, cherche de nouvelles institutions et lance le 1er Festival de Cannes en septembre...

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Pascal Obispo: Ma génération

Le chanteur annonce son grand retour pour le début de cette année 2021 avec une date clef le 8 janvier date de l'anniversaire du chanteur.... le chanteur donne rendez-vous à ses fans pour « un nouveau projet artistique et créatif plein de surprises, de découvertes et de rencontres ». Pascal Obispo prévoit donc un peu plus qu'un simple nouvel album. Voici ma génération une chanson que l'artiste à interprêté pour la première fois sur le plateau du Téléthon en décembre dernier...

Retour sur les meilleures ventes d'albums en France en 2020

-Les Enfoirés: A côté de toi

C'est l'hymne 2020 des Enfoirés extrait de l'album "le pari(s) des Enfoirés" vendu au profit des Restos du Coeur. Chanson composée et écrite par le groupe "Boulevard des airs". C'est l'album numéro 2 des ventes en France en 2020

-​Vitaa et Slimane: Ca ira

Versus de Vitaa et Slimane, sans surprise est numéro 1 des ventes en 2020... En voici un des nombreux extraits entendu sur les radios l'année dernière.