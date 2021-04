Focus sur l'année 1949 l'actualité de la musique et une BD sur les Papes

Focus sur 1949

1949, c'est le premier journal télévisé en France, le 45 tours fait son apparition et Cannes inaugure son Palais des festivals



Le saviez-vous avec Vivianne Perret

L'année 2021 marque le deux centième anniversaire de la mort de Napoléon Ier. L'occasion de revenir sur le séjour de l'Empereur sur l'ile d'Aix

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Peter von Poehl: Behind the eight ball

Peter von Poehl, un artiste aux multiples talents qui nous propose un 5ème projet en solo « Mémories of Saint-Forget » en voici le premier extrait « Behind the eight ball »

-Fleur de Lune: Foule sentimentale

C'est le plus grand tube de la carrière d’Alain Souchon, nous sommes en 1993 avec Foule Sentimentale… Fleur de Lune c’est donné comme but de revisiter les grands standards de la chanson française

-Aaron: I wanna dance with somebody

Nouveau titre du groupe francais AARON qui reprend ici le célèbre tube de Whitney Houston "I want to dance with somebody"

La série de BD Un Pape dans l'histoire

Collection de bandes dessinées pour redécouvrir l’Histoire du monde occidental, à travers le prisme des grands papes. Les albums mêlent aventure, intrigues et précision historique, augmentés de cahiers documentaires de 8 pages. Une collection est réalisée en partenariat avec les éditions du Cerf et bénéficiant de l’expertise de Bernard Lecomte, écrivain spécialiste de l’Histoire politique et religieuse. Invité l'historien Bernard Lecomte, conseiller historique de la série.

Renseignements: https://www.glenat.com/bd/collections/un-pape-dans-lhistoire