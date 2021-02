Focus sur l'année... 1953 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1953

1953, c'est la mort de Staline, c'est aussi en France l'élection de René Coty le second Président de la la 4ème République et l'arrivée au pouvoir en URSS de Krouchtchev



Le saviez-vous avec Vivianne Perret

En Martinique, tout le monde a encore en mémoire l’éruption de 1902, qui a fait 29000 morts. Retour sur cet évènement avec Vivianne Perret et Delphine Krizanovka



L'actualité de la musique avec Maxime Nedelec

La nouveauté du jour

-Sam Fischer feat Demi Lovato: What other people say

Demi Lovato est auteur compositeur et interprête mais aussi actrice américaine... Sam Fischer est un auteur-compositeur-interprète et musicien australien de pop-rock. Il a étudié la musique aux Etats-Unis à Boston avant de revenir en Australie (Sydney).

Apprendre à s’accepter, c'est le thème de cette chanson, les deux chanteurs parlent de leurs craintes, notamment de ce que peuvent penser les autres.

La sélection de Maxime Nedelec

-Foo Fighters: Medicine at Midnight

Encore du rock avec le dernier single des Foo Fighters, Medicine at Midnight, tiré de l'album du même nom qui est paru vendredi dernier.

-St Germain: So flute (Amapiano remix)

Un titre édité sur un album anniversaire pour les 20 ans de "Tourist", qui est une, sinon LA référence mondiale de l'électro-jazz, qui a révolutionné le genre il y a... 20 ans. L'album anniversaire est paru à la toute fin du mois de janvier dernier.