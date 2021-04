Focus sur l'année... 1957 et l'actualité de la musique

1957 c'est la signature du Traité de Rome, la sortie de la Trabant 601 et la guerre d'Algérie qui se poursuit

La nouveauté du jour

-Ana Moura feat Branko & Conan Osiris: Vinte Vinte

« Vinte Vinte », comprenez Vingt Vingt en portugais… Un hommage vibrant à tous ceux qui ont vécu ce que 2020 nous a imposées, et le désir de jours meilleurs. Ana Moura est une chanteuse de fado contemporain d’origine angolaise.

Ebloui

Ce début d’année a été marqué par la sortie d’un nouveau genre musical. Après les singles, les albums, les convers et autres, nous vous présentons le dévotionnel. Si ce mot vous est totalement étranger ou bien si vous avez une vague idée de sa signification, voici ce qu'il représente pour Dan Luiten et sa femme Alice. Il s’agit d’ "un coeur à coeur avec Dieu", "un temps privilégié", ou "donner à Dieu la priorité". C'est exactement leur intention en nous faisant découvrir ce dévotionnel. Ils désirent que nos rendez-vous avec Dieu soient vécus comme des instants privilégiés avec ce livre entre les mains. Car en effet, Ma dévotion n’est pas seulement un album, c’est un livre regroupant 30 pensées et réflexions de Dan et Alice tout au long de leur ministère dans l’Église. Chacune est accompagnée d’une reprise Piano-Voix d’un chant écrit par Dan. Ce livre album est un trésor pour alimenter votre prière quotidienne. Et tout de suite, nous vous proposons d’écouter la reprise du titre Ébloui extrait de cet album.

-History Maker Music: Ta Maison

Il y a quelques semaines, nous vous faisions découvrir ici sur radio édit, le groupe History Maker Music, avec le reprise du chant dans le feu d’Hillsong. Ce Samedi, ils nous font découvrir une de leur composition personnelle, Ta Maison. Ce chant inspiré du Psaume 27 proclame leur désir de rencontrer le Seigneur, de marcher à ses côtés, de le contempler, le tout posé avec des mélodies puissantes et des sonorités nouvelles. Ce chant laisse transparaître tout le talent et le potentiel de ce jeune groupe qui nous émerveille toujours plus titres après titres. Vous découvrez Ta Maison de History Maker Music.