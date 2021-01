Focus sur l'année... 1962 et l'actualité de la musique

Focus sur 1962

1962, c'est la crise des missiles à Cuba, en France l'attentat du Petit-Clamard et Kennedy qui promet la Lune pour la fin de la décénie



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Texas: Hi

Single sorti en janvier 2021 qui annonce l'albhum "Hi" qui doit sortir le 30 avril 2021.

Il y a beaucoup de choses très différentes sur ce nouvel album, ça vous emmène dans un très grand voyage. Vous allez entendre toutes sortes de choses. On a abordé différents genres. Notre passion et notre joie sont très présentes sur cet album, on espère que le public sera très content et très surpris » a expliqué Sharleen Spiteri.

Entre le 1er et le 12 octobre prochains, Texas donnera dix concerts en France et passera par le Zénith de Paris le 6 octobre 2021.

Les meilleures ventes d'albums en France début janvier

L'équipe de Radio Edit vous présente le classement de la semaine... Avec en 1 Vianney, en 2 le rappeur de Tourcoing Zkr et Claudio Capéo