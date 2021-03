Focus sur l'année... 1962 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1962

1962, c'est le lancement du paquebot France, la crise des missiles de Cuba et l'attentat du Petit-Clamart



L'actualité de la musique avec l'Ecole Pierre

La nouveauté du jour

-Alela Diane: Take us back

Alela Diane est une chanteuse et compositrice américaine, dont les chansons sont imprégnées du style folk. La rédaction des Inrockuptibles classe l'album The Pirate's Gospel comme l'un des dix meilleurs albums de 2007. En 2008, Alela prête sa voix à un album de dix reprises folk intitulé The Silence of Love, du projet Headless Heroes. Dans cet exercice, la chanteuse reprend des titres de Nick Cave à Vashti Bunyan en passant par I am Kloot.