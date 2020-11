Focus sur l'année... 1968 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1968

1968, c'est le mois de mai très agité, c'est aussi les Shadock à la télé et la mission Apollo 8 pour Noël...



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Nous retrouvons Dominique Boulc'h qui continie de nous présenter ses incroyables chrétiens... aujourd'hui les boissons d'origine monastique...



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Raphaël feat Pomme: Le train du soir

3ème single annonçant l'album "Haute fidélité" dont la sortie est prévue pour la fin de l'année 2020... Ce titre à la fois sombre, entraînant et cinématographique qui joint le champ lexical ferroviaire à celui de l'amour. Une mise en bouche envoûtante qui préfigure d'un album aux multiples facettes.

Quelques pépites à découvrir dans les albums sortis ses derniers mois

-M: L'autre paradis

Extrait de l'album "Lettre infinie" sorti en 2020...

Matthieu Chedid rend un hommage discret à Michel Berger et France Gall, les parents de son ami Raphaël Hamburger à qui la chanson est dédiée.

Ingénieur du son, superviseur musical et producteur, Raphaël Hamburger a depuis toujours eu un pied dans la musique, travaillant avec HollySiz, Polo & Pan et sur de nombreux films dont "Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté", "Le passé", "Grace de Monaco" ou "Mon inconnue". En 2007, il avait participé avec Matthieu Chedid sur la version française de la chanson de Sean Lennon "Parachute", rebaptisée "L'Éclipse" en duo avec -M-. Touché par le drame vécu par son « grand ami » de longue date, le musicien a mis des mots sur cette épreuve à travers "L'autre paradis".

-Kendji Girac: Oh! Prend mon âme

Parmi les 11 titres de ce nouvel album "Ma vida" figure le célèbre hymne chrétien, « Ô prends mon âme ». Le chanteur Kendji Girac reprend le titre bien connu du monde chrétien « Ô prends mon âme ». Un cantique qui a été composé sur l’air de Hatikva, l’hymne national d’Israël et dont les paroles originelles ont été écrites par le protestant Hector Arnera.

-Vianney: Merci pour ça

Merci pour ça, est un un morceau très personnel, où Vianney rend hommage à Karim, un sans-abri dont il est "très proche" depuis "six, sept ans", Je l'ai connu dans la rue, avec une association qui l'aidait", a déclaré le chanteur. La chanson est à retrouver dans l'album "N'attendons pas"