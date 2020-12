Focus sur l'année... 1974 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1974

1974, c'est la mort de Georges Pompidou et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi le scandale du Watergate et la fin de l'ORTF



Incroyables chrétiens avec Domnique Boulc'h

Dominique Boulc'h revient sur l'origine de ceux que l'on a appelé les French Doctors...



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Cécile Andrault: Diamons

Extrait de l'album "Little light of mine" sort aujourd'hui

Cécile Andrault, artiste et cheffe de choeur lorientaise, sort son premier album gospel intitulé « Little light of mine ». La musicienne

propose de prendre la vie du bon côté en chantant sept vertus capitales, une version positive des sept péchés capitaux

de l’Église catholique. On retrouve par exemple le titre « Diamonds » de Rihanna qui transmet l’amour

Deux artistes qui reviennent sur devant de la scène longtemps après leur disparition

-Dalida: Dans la ville endormie

Nous sommes en 1968… Pendant les évènements de mai, on peut entendre sur les ondes un groupe de jeunes américains installés à Paris les Irrésistibles, la musique est du tout jeune William Sheller. Dalida dont la carrière à la fin des années 60 connait un trou d’air réalise sa propre version en français de cette chanson sous le titre « Dans la ville endormie »… Titre à retrouver dans le prochain volet de la saga James Bond 007.

-Daniel Balavoine: J’étais devenu un homme

Titre enregistré en 1977. Cette chanson devait à l'origine faire partie des Aventures de Simon et Gunther, album-concept de Daniel Balavoine qui raconte l'histoire de deux frères séparés par le mur de Berlin. Elle n'avait finalement pas été retenue, puis oubliée, avant d'être retrouvée récemment. Elle fait partie d'une intégrale du chanteur qui doit sortir pour marquer les 35 ans de la mort du chanteur...