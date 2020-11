Focus sur l'année... 1977 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année

-Robbie Williams: Can't stop Christmas

Single sorti en novembre 2020, extrait de la réédition de l'album "The Christmas present". C'est un chant de Noël particulier qui reflète la situation particulière de l'année 2020 avec une mélodie optimiste et des grelots saisonniers.

Ils ont été numéro 1 des ventes en novembre

-Vianney: Beau papa

Après "N'attendons pas", le chanteur touche la corde sensible avec "Beau-papa", une chanson qui évoque sa situation personnelle et le lien qu'il a créé avec la fille de sa compagne. Le 3ème album de Vianney a été deux semaines de suite le plus vendu en France...

-Johnny Hallyday: Deux sortes d'hommes

Titre inédit extrait du coffret "Son rêve américain" numéro 1 des ventes début novembre. Deux sortes d'hommes a été enregistré en 2014 pour l'album Rester Vivant. La chanson avait été évincée du disque final, au profit d'un autre morceau blues, J't'ai même pas dit merci, écrit par Miossec.

-Melody Gardot feat Sting: Little something

Single sorti le 4 septembre 2020 annonçant l'album "Sunset in the blue" de Melody Gardot qui marque pour la chanteuse un retour à ses racines jazz... Album de jazz numéro 1 des ventes dans la catégorie en novembre...