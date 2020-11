Focus sur l'année... 1978 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1978

1978, c'est la mort de Claude François, la catastrophe de l'Amoco cadiz, c'est aussi l'arrêt de la fabrication de la Coccinelle en Europe...



L'actualité musicale

La nouveauté du jour

-Gims: Jusqu'ici tout va bien

Cette chanson permet aux fans de patienter pendant le second confinement de novembre 2020 en attendant la sortie de l'album "Le fléau" dont la sortie est reportée... Chanson que Gims à co-composé avec Renaud Rebillaud...

Ces albums dont la sortie est reportées

Depuis dix jours avec la fermeture des magasins non essentiels, la vente de disques devient de plus en plus difficile, d’où le report de sortie d’albums prévues en novembre. Cela démontre que la vente sur support physique de musique est encore importante au niveau économique…

-Calogero avec Centre Ville: en extrait Celui d'en bas

L'album composé de 12 chansons devait sortir le 6 novembre, la date du 11 décembre est désormais annoncée

-Jane Birkin avec Oh! Pardon tu dormais: en extrait Les jeux interdits

Cet album devait sortir le 27 novembre prochain, il est retardé... c'est le premier proposant des titres inédits en 12 ans

-Johnny Hallyday avec Johnny Acte 2: avec en extrait le Pénitencier

Cet album reprenant des chansons de Johnny dans des versions symphoniques de vait sortir le 27 novembre... Aucune nouvelle date de sortie n'a été communiquée...