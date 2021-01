Focus sur l'année... 1979 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1979

1979, c'est Mère Térésa qui reçoit le Prix Nobel de la Paix, c'est aussi, un traité de Paix entre Israël et l'Egypte et le premier vol de la fusée Ariane...



L'actualité de la musique avec Frédéric Banégas

La nouveauté du jour

-Ours: La 5ème saison

Ours c'est Charles Souchon, l'un des fils d'Alain Souchon... La 5ème saison c’est cette saison que l’on ne connaît pas, celle que l’on attend et qui viendrait nous surprendre, celle qui viendrait rompre avec le cyclo, ce rythme de la terre dont on connaît par cœur la répétition : printemps, été, automne, hiver… La chanson annonce la sortie d'un nouvel album "Mitsouko.