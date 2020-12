Focus sur l'année... 1981 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1981

1981 c'est le 10 mai en France et l'élection de François Mitterrand, c'est aussi le premier vol de la navette spataile et les attentats contre Reagan Jean-Paul II et Sadate



L'actualité de la musique avec François Bertin

La nouveauté du jour

-Gaëtan Roussel: On ne meurt pas (en une seule fois)

« On ne meurt pas (en une seule fois) » est un hymne entraînant, classe et enjoué qui nous rappelle que la vie ne s’arrête pas à la première épreuve, aux premiers orages. Bien au contraire. Il faut surmonter et continuer. Pour illustrer ce beau message, nécessaire en cette période troublée, l’artiste et le réalisateur Thomas Lepage ont fait appel à de grands noms du sport français et il les filme dans leurs vies après leurs carrières. Au fil des images, on peut donc croiser : Martin Fourcade, Marie-Jo Pérec, Bixente Lizzarazzu, Bernard Hinault, Alain Prost, Christine Aron ou encore Jean-Pierre Rives.